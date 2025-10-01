نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام هوتسبير يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام بودو جليمت بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره بودو جليمت، بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

أحداث مباراة توتنهام هوتسبير ضد بودو جليمت

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من جانب لاعبي فريق بودو جليمت على عكس المتوقع

وأهدر اللاعب كاسبر هيغ نجم فريق بودو جليمت، ركلة جزاء في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الدقيقة 53 من الشوط الثاني، سجل اللاعب ينسي هاوجي الهدف الأول لصالح فريق بودو جليمت، بتمريرة من إفيان.

وأضاف ينسي هاوجي نجم فريق بودو جليمت، الهدف الثاني في مرمى توتنهام هوتسبير، بعد تمريرة رائعة من إفيان.

وأحرز ميكي فان دي فين لاعب فريق توتنهام هوتسبير، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68 من الشوط الثاني، بتمريرة من بيدرو بورو.

ثم في الدقيقة 89 سجل جوستيان غوندرسن لاعب فريق بودو جليمت، هدف ذاتي في مرماه لصالح توتنهام، لتصبح النتيجة 2-2.