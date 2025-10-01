نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يتعافى تدريجيًا من فيروس A ويقترب من العودة لتدريبات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فحوصات طبية تؤكد سلامة اللاعب

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، سلامته وتحسن حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا بفيروس A. وأوضحت التقارير الطبية أن اللاعب يسير بخطى ثابتة نحو التعافي، ومن المتوقع أن يظهر مجددًا في تدريبات الفريق الجماعية على ملعب مختار التتش خلال أسبوع واحد فقط.

ورغم تحسن حالته، فقد تأكد غياب عاشور عن مباراة الأهلي المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري نايل، حيث فضل الجهاز الطبي منحه وقتًا إضافيًا للراحة والتعافي الكامل قبل العودة للمشاركة.

توصيات الجهاز الطبي: نظام غذائي صارم

كشف الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عن تفاصيل البرنامج الغذائي المخصص لإمام عاشور خلال فترة التعافي.

النظام يعتمد على:

الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم

التركيز على الفواكه الطازجة والخضراوات الورقية المطبوخة

الحبوب الكاملة مثل الشوفان

البروتينات الخفيفة كالدجاج المشوي والأسماك

منتجات الألبان قليلة الدسم

الدهون الصحية مثل زيت الزيتون

كما شدد طبيب الأهلي على أهمية تناول كميات كبيرة من السوائل لتعويض ما يفقده الجسم، مع الابتعاد التام عن الأطعمة الدسمة والمقلية والمصنعة، والسكريات المكررة، والمشروبات الغازية التي قد تؤثر سلبًا على عملية التعافي.

تحسن ملحوظ والتزام بالبرنامج العلاجي

خلال الساعات الماضية، أبدى إمام عاشور تحسنًا واضحًا في حالته الصحية، إذ ينفذ البرنامج العلاجي والغذائي المخصص له بدقة كبيرة، مع استشارة دورية للجهاز الطبي في كافة التفاصيل.

وقد منح الأطباء اللاعب راحة سلبية لمدة أسبوعين، مع ضرورة إجراء تحاليل دم يومية، إلى جانب فحوصات شاملة بنهاية كل أسبوع لضمان السيطرة الكاملة على الفيروس ومتابعة مؤشرات التعافي.

فترة الغياب والبرنامج العلاجي المكثف

وضع الجهاز الطبي للأهلي خطة علاجية مُكثفة لإمام عاشور، تتضمن برنامجًا غذائيًا وعلاجيًا متكاملًا يساعده على استعادة وزنه ولياقته البدنية والفنية تدريجيًا.

التقديرات الطبية تشير إلى أن اللاعب سيحتاج إلى فترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع قبل العودة إلى التدريبات الجماعية بشكل كامل والمشاركة في المباريات الرسمية.

خلفية الإصابة: أزمة صحية مفاجئة

وكان إمام عاشور قد تعرض للإصابة بفيروس A عقب مباراة الأهلي أمام إنبي التي أقيمت يوم 14 سبتمبر الجاري، الأمر الذي استلزم حجزه في أحد المستشفيات لعدة أيام.

خلال فترة الإقامة، خضع اللاعب لبروتوكول علاجي صارم تضمن فحوصات طبية شاملة، وتحاليل دم كاملة بشكل متكرر، بالإضافة إلى نظام غذائي خاص لإعادة التوازن للجسم بعد فقدان الوزن الذي عانى منه نتيجة الأزمة الصحية.

موقف الأهلي من عودة عاشور

في الوقت الذي ينتظر فيه جمهور الأهلي عودة نجم الوسط إلى الملاعب، أكد الجهاز الطبي أن الأولوية تبقى لصحة اللاعب وسلامته، وأن عودته ستكون تدريجية دون أي استعجال، حتى لا تتفاقم الإصابة أو يتعرض لأي انتكاسة صحية جديدة.

ومن المنتظر أن يمثل عودة إمام عاشور إضافة قوية لوسط ملعب الأهلي، خاصة مع اقتراب الفريق من دخول مرحلة الحسم في المنافسات المحلية والقارية، حيث يعتمد المدرب على اللاعب كأحد العناصر الأساسية في التشكيلة.