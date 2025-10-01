نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة صلاح بديلًا.. ليفربول يخسر من جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز جالطة سراي التركي على نظيره ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على أرضية ملعب رامس بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

نتيجة مواجهة جالطة سراي وليفربول في الشامبيونزليج

تمكن جالطة سراي من تسجيل هدف الفوز بالمباراة عن طريق المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 16 من عُمر اللقاء، من ركلة جزاء.

وشارك الأسطورة المصرية محمد صلاح نجم ليفربول في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 62، بدلًا من الهولندي كودي جاكبو.

وبتلك النتيجة، يحتل الريدز المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط، بينما يأتي جالطة سراي في المركز التاسع عشر بنفس عدد النقاط.

مواجهة ليفربول القادمة

يستعد ليفربول لخوض مواجهةنارية أمام نظيره تشيلسي يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.