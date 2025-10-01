نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة هاري كين.. بايرن ميونخ يقسو على بافوس بخماسية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح بايرن ميونخ الألماني في اكتساح بافوس القبرصي بخمسة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

تمكن لاعبو بايرن ميونخ من السيطرة على مجريات اللعب طوال الشوط الأول حتى نجحوا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15 من توقيع هاري كين عندما أطلق تسديدة رائعة لتسكن الكرة في الجانب الأيسر لمرمى بافوس.

في الدقيقة 20، أضاف جوريرو الهدف الثاني للنادي البافاري عندما تسلم الكرة من زميله نيكولاس جاكسون ليطلق تسديدة صاروخية سكنت الجانب الأيمن لمرمى بافوس.

في الدقيقة 31، تسلم نيكولاس جاكسون تمريرة متقنة من زميله مايكل أوليسي ليطلق تسديدة رائعة لتسكن الكرة في الجانب الأيسر لمرمى بافوس.

في الدقيقة 34، نجح هاري كين هداف النادي البافاري في إضافة هدفه الثاني والرابع لفريقه عندما تسلم الكرة من هجمة مرتدة واخترق دفاع بافوس ليسدد الكرة من زاوية ضيقة لتستقر في شباك النادي القبرصي.

نجح لاعبو بافوس في تسجيل هدفهم الوحيد في الدقيقة 45 من توقيع ميسلاف أورسيك الذي أطلق تسديدة قوية لتستقر الكرة في الجانب الأيمن لمرمى نوير حارس النادي البافاري وينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ على بافوس بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعلى عكس الشوط الأول، جاء الشوط الثاني متواضعا ومتراجعا في معظم أوقاته حتى نجح لاعبو بايرن ميونخ في أضافة الهدف الخامس في الدقيقة 69 عن طريق مايكل أوليسي الذي كان في المكان والزمان المناسبين ليسدد الكرة في منتصف مرمى بافوس.

شن كلا الفريقين بعض الهجمات الغير خطيرة على المرميين ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونخ بخمسة أهداف مقابل هدف.