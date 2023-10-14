صندوق النقد الدولي: تونس لم تقترح بنودا جديدة للقرض

دبي - احمد فتحي في السبت 14 أكتوبر 2023 02:10 مساءً - سي إن بي سي _ قال جهاد أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي ، ‏إن تونس لم تطرح مقترحات جديدة لبنود برنامج قرض تأخر كثيرا من الصندوق ، ‏بقيمة 1.9 مليار دولار ، لكن عليها أن تلغي الدعم الذي يشكل عبئا ولا يوفر عدالة ‏اجتماعية.‏

وأضاف أزعور في إفادة صحفية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ‏والبنك الدولي في مراكش بالمغرب ، أن مثل هذا الدعم يحتاج إلى إصلاح.‏

دعم الوقود يستفيد منه التونسيون ‏الأثرياء

وأشار أزعور إلى أن دعم الوقود على سبيل المثال يستفيد منه في المقام الأول التونسيون ‏الأثرياء ، ويشكل “عبئا ماليا” ، وسط ارتفاع أسعار النفط.‏

وأوضح أن “إصلاح نظام الدعم العمومي سيحرر موارد أكبر لتمويل الإدماج المالي ‏ودعم الاستقرار الاجتماعي”.‏

وتنتظر تونس إقرار برنامج قرض صندوق النقد الدولي ، منذ أكثر من عام.

بعثة للنقد الدولي للالتقاء بالسلطات

وقال ‏أزعور إن بعثة جديدة للصندوق ستزور تونس للالتقاء بالسلطات وتقييم أحدث ‏التطورات الاقتصادية، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن التوقيت.‏

صندوق النقد يتوصل لاتفاق تمويل مع تونس على مستوى الخبراء مدته 4 سنوات

وكان قد أعلن صندوق النقد الدولي ، منذ عام ، توصله إلى اتفاق تمويل لتونس على مستوى الخبراء.

أشار الصندوق في أكتوبر 2022 ، إلى أن الاتفاق مع تونس مدته 48 شهرا بتمويل قدره نحو 1.9 مليار دولار.

ويستهدف الاتفاق استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

ومن المقرر أن يخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المقرر أن يناقش طلب تونس في ديسمبر.