نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة قوية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد آينتراخت فرانكفورت

افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، اللاعب جياكومو راسبادوري الهدف الأول لصالح أتلتيكو مدريد بعد تسديدة قوية.

ثم أضاف روبين لي نورماند نجم فريق أتلتيكو مدريد الهدف الثاني في شباك آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 33.

وسجل الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الهدف الثالث في الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد أسيست من جوليان ألفاريز.

ونجح جوناثان بوركاردت في تسجيل هدف آينتراخت فرانكفورت الوحيد، في الدقيقة 57، بعد تمريرة من كناوف.

وفي الدقيقة 68 سجل أنطوان جريزمان هدف جديد لصالح أتلتيكو مدريد، ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.

وتمكن جوليانو سيميوني لاعب فريق أتلتيكو مدريد، من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 70 بعد تمريرة رائعة من زميله جوليان ألفاريز.

كما أحرز في الدقيقة 82 من الشوط الثاني، جوليان ألفاريز الهدف الخامس في مرمى فرانكفورت عن طريق ركلة جزاء.