نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة عقب الفوز على فرانكفورت والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، فوزا عريضا على نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يلتقي فريق أتلتيكو مدريد، مع نظيره سيلتا فيجو، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإسباني، على ملعب بلايدوس.

وستنطلق صافرة مباراة أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو، يوم 5 أكتوبر الجاري الموافق الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني، وستنقل مباراة أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو عبر قناة beIN Sports 1HD.