دوري أبطال أوروبا.. «لاوتارو» يقود الإنتر للفوز على سلافيا براغ بثلاثية مع الرأفة

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق إنتر ميلان الإيطالي في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال النسخة الجارية، وذلك بعد الفوز في مباراة الليلة أمام فريق سلافيا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة.

أحداث المباراة

جاءت أحداث المباراة من طرف واحد لصالح أصحاب الأرض فريق إنتر ميلان الإيطالي، حيث أقيمت المباراة على ملعب سان سيرو، في تمام الساعة العاشرة.

بادر أصحاب الأرض بالتهديف مع الدقيقة 30'، عن طريق اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والذي استغل خطأ حارس مرمى فريق سلافيا براغ عندما مرر الكرة بشكل خاطيء في منطقة الجزاء، ليستغلها لاوتارو، مسجلا الهدف الأول لفريقه.

وبعد مرور أربع دقائق من الهدف الأول لفريق الإنتر، تمكن دينزل دومفريس، من إضافة الهدف الثاني لصالح «النيراتزوري»، وذلك بعد توغل من المهاجم تورام وتمرير كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر، ليسكنها دومفريس في شباك سلافيا براغ التشيكي.

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بتقدم أصحاب الأرض فريق إنتر ميلان الإيطالي بثنائية نظيفة، بعد السيطرة والاستحواذ التي جاءت من جانب لاعبيه.

أضاف اللاعب الأرجنتيني مارتينيز مهاجم فريق الإنتر الهدف الثاني له والثالث لفريق الإنتر في المباراة مع الدقيقة 65'، وذلك بعد استغلاله لكرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر عن طريق الظهير الأيسر لفريق الإنتر أليساندرو باستوني.

بهذه النتيجة، وصل فريق الإنتر إلى 6 نقاط في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الجارية، حيث سبق أن فاز في الجولة الأولى بثنائية نظيفة أمام فريق اياكس الهولندي.