نتيجة وملخص أهداف مباراة توتنهام ضد بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مع نظيره بودو جليمت، بهدفين لمثلهما، في الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

أهداف مباراة توتنهام هوتسبير ضد بودو جليمت

افتتح التسجيل في الدقيقة 53 من الشوط الثاني، اللاعب ينسي هاوجي لصالح فريق بودو جليمت، بتمريرة من إفيان.

وتمكن ينسي هاوجي نجم فريق بودو جليمت، من تسجيل الهدف الثاني في مرمى توتنهام هوتسبير، بعد تمريرة رائعة من إفيان.

وسجل ميكي فان دي فين لاعب فريق توتنهام هوتسبير، الهدف الأول في الدقيقة 68 من الشوط الثاني، بتمريرة من بيدرو بورو.

وفي الدقيقة 89 من الشوط الثاني، أحرز جوستيان غوندرسن لاعب فريق بودو جليمت، هدف عكسي لصالح توتنهام، لتصبح النتيجة 2-2.