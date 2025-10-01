نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يكتسح آينتراخت فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد آينتراخت فرانكفورت

استهل لاعبو أتلتيكو مدريد الدقائق الأولى من الشوط الأول، بمحاولات هجومية متتالية، أملا في تسجيل هدف مبكر في مرمى آينتراخت.

وفي الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، سجل اللاعب جياكومو راسبادوري الهدف الأول لصالح أتلتيكو مدريد بعد تسديدة قوية.

ثم أضاف روبين لي نورماند نجم فريق أتلتيكو مدريد الهدف الثاني في شباك آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 33.

وسجل الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الهدف الثالث في الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد أسيست من جوليان ألفاريز.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم أتلتيكو مدريد على نظيره آينتراخت فرانكفورت، بثلاثية نظيفة.

ومع أحداث الشوط الثاني، أحرز جوناثان بوركاردت هدف آينتراخت فرانكفورت الوحيد، في الدقيقة 57، بعد تمريرة من كناوف.

وعند الدقيقة 68 سجل أنطوان جريزمان هدف جديد لصالح أتلتيكو مدريد، ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.

وتمكن جوليانو سيميوني لاعب فريق أتلتيكو مدريد، من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 70 بعد تمريرة رائعة من زميله جوليان ألفاريز.

وسجل في الدقيقة 82 من الشوط الثاني، جوليان ألفاريز الهدف الخامس في مرمى فرانكفورت عن طريق ركلة جزاء.