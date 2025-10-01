نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. «محمد سراج الدين» يعلن عدم خوضه انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منذ قليل محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، عدم خوض الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال بيان صادر عنه، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك».

وجاء نص بيان محمد زكريا سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على النحو التالي:

"البيان ده بكتبه لتوضيح أمور كتير اتكتبت واتقالت في الأسبوعين اللي فاتوا بخصوص الإنتخابات وموقفي منها وفضلت الصمت التام لحين انتهاء مبارة الزمالك الهامة أمس لأنها أهم من أي شئ وموقف الفريق أهم مننا كلنا كأشخاص واللي بتمنى يارب ينتهي على خير وبالتتويج بكل البطولات

ما تم إثارته الفترة الماضية عن عدم رغبتي في الترشح هو صحيح بس اللي مش صحيح الأسباب اللي طلعت وأني مش عايز ومش حابب عشان مش فاضي وعشان شغلي ده مش حقيقي أو بعض المزايدات أصله شكله رايح نادي تاني في مصر دي طبعًا كانت مثار تعجب بالنسبالي ومستحيل تحصل نفسيًا قبل مهنيًا ومواقفي السابقة واضحة وجودي وخدمتي في النادي الأهلي ده شرف كبير أوي وهو اللي عمل اسمي والأساس عندي في أي توجهات أو معايير بتكون بلدي مصر أولًا والنادي الأهلي مفيش حد ولا حاجة تانية في دماغي والحمد لله كل الثقة والتشجيع اللي بستقبلهم من الجمهور والأعضاء على مدار سنوات ده اللي استمدت منه الشغف اللي كان بيخليني أعرف أكمل

يمكن الدورة دي من بدايتها لم تكن سهلة عليا في أمور كتير ويمكن بالأخص أخر عام وانا واخد القرار بيني وبين نفسي بشكل نهائي من سنة ومبلغه للمجلس الموقر رسميًا من نحو ٥ شهور وده كان قبل كأس العالم للأندية بأمريكا في غرفة مغلقة وبرضه التزمت الصمت حفاظًا على الإستقرار وأسباب الاعتذار لا أفضل الحديث فيها لأن مش ده اللي اتعودنا عليه جوه بيتنا الحديث في مشاكل أو أسرار داخل البيت على الملأ

هيفضل في تاريخ النادي الأهلي أن كان ليا الشرف العمل مع كابتن محمود الخطيب وزملائي بالمجلس طيلة ٨ سنوات كانوا بفضل الله من أفضل الفترات من حيث الإنجازات الرياضية والإنشاءات والمشكلة حاليًا والله مش مشكلة قائمة ولا غيره إطلاقًا وأي مطالبات حصلت لترشحي بحترمها جدًا جدًا وبشكركم عليها جدًا ودون ما حد يفهم غلط عندي ثقة بفضل الله في النجاح لو أترشحت سواء في قائمة أو دون مش غرور ولا ثقة شخصية على قد ما هي أولًا حسن توكل وثقة في أن ربنا مطلع على اللي بيجتهد وبيخلص من قلبه وبيوفقه في النهاية وثانيًا لثقتي في الجمعية العمومية للنادي ووعيها الدائم في اختيار الأنسب

لكن هل الهدف بالنسبالي هو استمراري للحصول على منصب في مجلس إدارة النادي لا ده مش هدفي دي ممكن تكون وسيلة لتحقيق حلمي وهدفي وهو الإخلاص في المكان قدر المستطاع والتغيير للأفضل وعدم السلبية وأخذ فرص وصلاحيات حقيقة في الملفات والقرارت الهامة والحيوية مع المجموعة عشان أقدر أضيف للمكان زي ما المكان أضاف ليا كتير وأنا شايف أن ده صعب ودي وجهة نظري وممكن أكون أنا اللي مخطئ فيها

ومش بقول العيب في حد إطلاقًا يمكن المشكلة عندي أنا في أسلوب أو طريقة العمل واحترامًا لنفسي وللمكان اللي بحبه أفضل الابتعاد الفترة الحالية لأن الشغف والهدف عندي مش في الكرسي لكن في تحقيق إضافة للنادي وسيبقى احترامي لرئيس النادي ومجلسه وزملائي الحاليين والسابقين قائم وبالعكس سعيد بوجود شخصيات وقامات ستكون إضافة كبيرة للنادي في المستقبل بإذن الله وسيبقى حبي واحترامي لجمهور النادي الأهلي اللي لولاكم كان في مواقف كتير مش هتعدي عليا بسهولة

وعليه فأنا لا أرغب في الترشح أو التواجد في الفترة الحالية وأقصد الدورة المقبلة وده ممكن يكون قرار بعيد عن قلبي تمامًا بس هو قراري ومن عقلي ومن سنة ولم أتراجع عنه ولنا عودة قريبة إن شاء الله إذا أراد ربنا وشكرًا جزيلًا لكل من ساندني أو لم يساند وبعتذر عن أي أخطاء صدرت مني ضايقت أي حد أو أي تقصير حصل في أي ملف

بالعكس هفضل فخور أن ربنا جعلني من الأسباب اني ساهمت مع كابتن محمود الخطيب ومع المجلس السابق والحالي على مدار ٨ سنوات وقبلهم سنوات تانية كنت بسعى وبدرس بقوة وبإخلاص وشغف حقيقي وبشهادة الكابتن وبشهادة الجميع داخل النادي في رسم رؤية ودراسة الملف والمشروع الأضخم في تاريخ النادي وحلم كل الأهلاوية وهو الاستاد لحد ما اتحققت أولى الخطوات بفضل الله وكملت على ما تم بنائه شركة محترمة قوية لديها الإمكانات والفكر المسيرة والتنفيذ ربنا يوفقهم في تحقيق الحلم ومن أمنياتي أحضر فيه مبارة للأهلي قريبًا وفي النهاية والأهم إيماني بقضايا وملفات معينة لم ولن يتغير ولست نادم عليها وعلى مواقفي تجاهها مطلقًا بالعكس شكرًا أعظم جمهور في الكون جمهور النادي الأهلي".