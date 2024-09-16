مال وأعمال

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-9-2024

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رياض - احمد صلاح - سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين  16-9-2024 بالبنك المركزي نحو  48.37 جنيه للشراء48.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري:

  • بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.31 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

  • سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.38 جنيه للشراء، 48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

  • وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 48.38 جنيه للشراء، 48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

  • وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني48.37 جنيه للشراء، 48.47 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

  • وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 48.57 جنيه للشراء، 48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

  • سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.43 جنيه للشراء، 48.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

  • سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقيالدولي 48.39 جنيه للشراء، 48.49 جنيه للبيع.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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