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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة أمريكية: توقف خمس إنتاج النفط و28% من الغاز بخليج… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2024 11:12 صباحاً - وكالات_ قالت هيئة السلامة وحماية البيئة المستندة المعنية بتنظيم إنتاج الطاقة في المنصات البحرية الأمريكية اليوم، إن ما يقرب من خمس إنتاج النفط الخام و28% من إنتاج الغاز الطبيعي في المياه الاتحادية الأمريكية بخليج المكسيك لا يزال متوقفاً عن العمل في أعقاب الإعصار فرنسين.
ومر الإعصار فرنسين على مناطق بحرية رئيسية لإنتاج النفط والغاز الطبيعي وضرب لويزيانا كإعصار من الفئة الثانية الأربعاء الماضي.
ووفقاً لتقديرات هيئة السلامة وحماية البيئة المستندة إلى تقارير المنتجين، بلغ الإنتاج في مياه الخليج اليوم 338690 برميلاً من النفط ونحو 515 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
ووفقاً لتقدير ، بلغ إجمالي خسائر الإنتاج البحري التراكمية الناجمة عن الإعصار فرنسين 2.16 مليون برميل من النفط الخام و4.635 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
ونقلت الهيئة عن تقارير من المنتجين قولها إنه لا تزال هناك 37 منصة للنفط والغاز بدون موظفين اليوم، أي نحو 10% من إجمالي عدد المنصات في خليج المكسيك.
وجرى إخلاء 171 منصة بحرية من العمال في ذروة الإعصار الأسبوع الماضي.
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