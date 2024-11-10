هيكل: المصرية للتكرير خفضت انبعاثات الكربون بأكثر من 110 ألف…

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:11 صباحاً - محمد أحمد_ كشف أحمد هيكل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “القلعة” للاستثمارات المالية، عن تبني الشركة “المصرية للتكرير” مبادرات طموحة لخفض انبعاثات الكربون، مؤكداً على التزام الشركة بالاستدامة البيئية من خلال تنفيذ استراتيجيات مبتكرة للتقليل من الأثر البيئي.

وأوضح هيكل خلال جولة تفقدية لمصنع الشركة، أن “المصرية للتكرير” قامت بتركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 34 كيلو وات، تنتج سنويًا نحو 68,301.75 كيلو وات ساعة لتزويد المباني الإدارية بالطاقة، مما يسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 45.01 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا

وأضاف أن الشركة استبدلت أنظمة الإضاءة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة في وحدات التشغيل، كما أطلقت برنامجًا متكاملاً لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في المشروع ككل، محققةً بذلك خفضًا إضافيًا في الانبعاثات بما يعادل 3 أطنان مترية من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وأكد هيكل أن خطة “المصرية للتكرير” لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تعتمد على أسس علمية دقيقة، مع الحفاظ على مستوى الإنتاج وسلامة العمليات التشغيلية.

ولفت إلى أن المبادرات التي تتبناها الشركة تقلل الانبعاثات بأكثر من 110 ألف طن سنويًا، إضافةً إلى تعزيز عمليات استرجاع غازات الشعلة لاستخدامها في التشغيل، مما يسهم في الحد من الانبعاثات المباشرة.