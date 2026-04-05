شريف المنشد: توقعات بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي 30%

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 أبريل 2026 07:06 مساءً - محمد أحمد _ توقع شريف المنشد، عضو الجمعية المصرية لصناعة التقاوي والمدير التجاري لشركة «هاي تك» الدولية للبذور الزراعية، أن تشهد أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي زيادات قد لا تقل عن 30% في حال استمرار الأوضاع الحالية بالمنطقة دون سيطرة.

أوضح المنشد في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وسعر الصرف، تدفع بعض الموردين إلى تسعير منتجاتهم بناءً على توقعات مستقبلية.

وأضاف أن تداعيات الحرب الحالية ألقت بظلالها بشكل مباشر على القطاع الزراعي في مصر، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها المواد البترولية والأسمدة.

نوه إلى أن الزيادة في أسعار الوقود انعكست بصورة مباشرة على أسعار الأسمدة، لا سيما الأزوتية التي تمثل عنصرًا أساسيًّا في العملية الإنتاجية، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تمتد أيضًا إلى المبيدات وجميع مستلزمات الزراعة.

انطلاق الموسم الصيفي يمنح فرصة لزيادة المعروض وتغطية احتياجات السوق

وأشار المنشد إلى أن القطاع الزراعي لا يزال في بداية الموسم الصيفي، حيث من المتوقع أن تبدأ زراعات الدورة الصيفية خلال أسبوع إلى عشرة أيام، وهو ما يمنح فرصة لزراعة مساحات مناسبة تسهم في تغطية احتياجات السوق خلال الموسم المقبل. كما لفت إلى أن بعض المحاصيل الشتوية دخلت بالفعل مرحلة الحصاد أو شارفت عليها.

أكد أن الدولة اتخذت خطوات إيجابية لدعم المزارعين، من بينها رفع سعر توريد بعض المحاصيل الإستراتيجية، وهو ما يسهم في تحفيز الإنتاج المحلي، إلا أن التحديات المرتبطة بارتفاع التكاليف لا تزال قائمة.

وفيما يتعلق بسلاسل الإمداد، أوضح المنشد أن الأزمة الحالية أثرت عليها بشكل ملحوظ، ما انعكس على مختلف القطاعات المرتبطة بالزراعة، بما في ذلك الصناعات الغذائية، نتيجة صعوبة توفير بعض المدخلات وارتفاع تكاليف النقل والشحن.

دور محوري للشركات الكبرى في ضبط الأسعار والحد من الزيادات المبالغ فيها

وحذر من المبالغة في رفع أسعار مستلزمات الإنتاج، خاصة أن جزءًا كبيرًا من هذه المنتجات تم إنتاجه بالفعل قبل موجة الزيادات الأخيرة، وبالتالي لا مبرر لرفع أسعارها بشكل كبير، داعيًا إلى ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وعدم تحميل المزارعين أعباء إضافية.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الوطنية الكبرى في تحقيق التوازن داخل السوق، من خلال الالتزام بتسعير عادل ومنطقي، بما يمنع حدوث موجات ارتفاع مبالغ فيها تؤثر سلبًا على باقي الشركات والقطاع ككل.

وشدد المنشد على أن الأزمة الحالية تمس مختلف القطاعات، وليس الزراعة فقط، مشيرًا إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية تؤثر على أسعار السلع الأساسية كافة، بدءًا من الحبوب وحتى المنتجات الغذائية المختلفة، معربًا عن أمله في تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة واستعادة الاستقرار للأسواق.

