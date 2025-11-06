الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 8.3 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3468 عقدا.

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3338 نقطة، بارتفاع نسبته 0.36 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 109 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 37 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 30 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.63 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.22 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.16 بالمئة.