الرياض - كتبت رنا صلاح - في الحلقة الثانية من برنامج "ذا فويس"، قلب ناصيف زيتون الأجواء رأساً على عقب بعدما استخدم ولأول مرة هذا الموسم زر "السوبر بلوك" ضد أحمد سعد، في خطوة فاجأت الجميع وأشعلت المنافسة بين المدربين.

ناصيف زيتون يفاجئ الجميع بالبلوك في برنامج ذا فويس

الحدث جاء بعد لحظات من أداء مشترك مميز، حيث كان أحمد سعد يستعد لاختيار المتسابق، لكن ناصيف حسم الموقف بكبسة زر واحدة حرمت أحمد من ضمه إلى فريقه. المشهد أثار تفاعل كبير بين المدربين والجمهور، خصوصاً بعدما علّق أحمد قائلاً بضحكة ممزوجة بالغضب: "انت غدّار يا ناصيف، غدرت بيّ!" لترد رحمة أحمد مازحة: "اكسري قلبه!"

ناصيف برّر الموقف قائلاً إنه لم يستطع مقاومة الصوت القوي للمشترك، مضيفاً: "البلوك أنا مش حسكت، وحبيت الفكرة قوي!" ليؤكد لاحقاً أنه يتوقع أن يتلقى هو الآخر بلوكاً في الحلقات المقبلة قائلاً: "أنا متوقع آخد بلوك منهم الاتنين."

ورغم محاولته تلطيف الأجواء باحتضان أحمد سعد أمام الكواليس، رد الأخير مازحاً: "مش بالعافية أنا مش حتكلم معاكم."

هكذا اشتعلت المنافسة مبكراً بين الكوتشز، ومع بقاء الزر متاحاً لمرة واحدة فقط، يبدو أن القادم في "ذا فويس" سيحمل مفاجآت أكبر وانتقامات موسيقية غير متوقعة.