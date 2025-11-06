دوت الخليج -

روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 75 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية الليلة الماضية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيراتأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 75 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية الليلة الماضية. من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الأوكرانية أوكرينفورم، إصابة 8 أشخاص جراء هجوم بطائرة روسية بدون طيار على مدينة كاميانسكي بمنطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية. وذكرت أن القوات الروسية هاجمت مدينة نيكوبول وبلدة بوكروفسك في منطقة نيكوبول بطائرات مسيرة ونيران المدفعية، مما أدى إلى إتلاف مبنى سكني مكوّن من خمسة طوابق ومنزل خاص وخطوط كهرباء. وتمكنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية من تدمير 13 طائرة مسيرة روسية فوق منطقة دنيبروبيتروفسك. تجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب تقارير تؤكد تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر، دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرًا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ 24 فبراير عام 2022.

