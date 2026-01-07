نعرض لكم الان تفاصيل خبر الهند تواصل شراء النفط الروسي رغم الرسوم الأمريكية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يناير 2026 10:59 مساءً - سي ان بي سي _ لا تزال شركات التكرير المملوكة للدولة في الهند تشتري النفط الروسي، رغم سعي نيودلهي للحصول على إعفاء من الرسوم الأمريكية المفروضة على تلك المشتريات، وفقاً لتحليلات خبراء الطاقة.

الولايات المتحدة فرضت رسوماً «ثانوية» بنسبة 25% على السلع الهندية

ففي أغسطس، فرضت الولايات المتحدة رسوماً «ثانوية» بنسبة 25% على السلع الهندية، مستندة إلى استمرار نيودلهي في استيراد الخام الروسي. كما فرضت واشنطن عقوبات على شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروس نفط في أواخر نوفمبر.

وفي يوم الأحد، قال السناتور الأمريكي ليندسي جراهام إن سفير الهند لدى الولايات المتحدة، فيناي موهان كواترا، طلب منه حث الرئيس دونالد ترامب على رفع هذه الرسوم، مشيراً إلى أن نيودلهي قلّصت مشترياتها من النفط الروسي.

تراجع الطلب الكلي للهند على الخام الروسي في ديسمبر

ورغم تراجع الطلب الكلي للهند على الخام الروسي في ديسمبر، أشار المحللون إلى أن الانخفاض جاء في الغالب نتيجة تقليص شركة «ريلاينس إندستريز» المملوكة لموكيش أمباني لمشترياتها، وهي كانت مستورداً رئيسياً قبل تطبيق العقوبات الأمريكية على لوك أويل وروس نفط في أواخر نوفمبر.

وعوضت شركات التكرير المملوكة للدولة، المعروفة باسم المنشآت العامة، جزءاً من هذا الانخفاض، بحسب المحللين.

وقال ميو يو، محلل النفط الخام الأول في شركة تتبع الناقلات Kpler: «شركات هندية مملوكة للدولة مثل شركة النفط الهندية وبراهات بتروليوم واصلت شراء النفط الروسي للتسليم المستقبلي عبر موردين غير خاضعين للعقوبات».

الهند واجهت ضغوطاً مستمرة من الولايات المتحدة لتقليص وارداتها من الخام الروسي

وقد واجهت الهند ضغوطاً مستمرة من الولايات المتحدة لتقليص وارداتها من النفط الروسي، وهو مصدر اقتصادي أساسي يمكّن موسكو من الصمود أمام العقوبات الغربية على خلفية حربها ضد أوكرانيا.

وقال بانكاج سريفاستافا من شركة Rystad Energy: «رغم انخفاض الواردات الإجمالية، ظل استهلاك مصافي القطاع العام للخام الروسي مرناً، مما يشير إلى إعادة توزيع الطلب بدلاً من انهياره».

وتقدّر Rystad أن واردات الهند من النفط الروسي تراجعت بنحو 300 ألف برميل يومياً منذ نوفمبر لتصل إلى 1.7 مليون برميل على أساس متتابع، مع توقع حدوث «انتعاش طفيف» إلى 1.8 مليون برميل يومياً في يناير.

وأضاف سريفاستافا، نائب الرئيس الأول لأسواق السلع في Rystad Energy: «تواصل مصافي القطاع العام معالجة النفط الروسي مع اتجاه طفيف نحو الارتفاع، مدفوعاً بالطلب المحلي على الوقود وعوامل التسعير الاقتصادية».

وأظهرت بيانات Kpler أيضاً انخفاض واردات الهند من النفط الروسي، حيث تراجعت بنسبة 595 ألف برميل يومياً على أساس شهري في ديسمبر لتصل إلى 1.24 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022.

ترامب هدد نيودلهي برفع الرسوم الجمركية بسبب مشترياتها من الخام الروسي

وقال ترامب يوم الأحد للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: إن الولايات المتحدة قد ترفع الرسوم على الهند إذا لم تقلل نيودلهي مشترياتها من النفط الروسي.

