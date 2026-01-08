نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيتش: التحركات الأمريكية في فنزويلا قد تدعم إنتاج النفط على المدى الطويل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يناير 2026 01:59 صباحاً - العربية نت _ قالت وكالة فيتش إن التدخل الأمريكي في فنزويلا قد يسهم، على المدى الطويل، في دعم نمو إنتاج النفط في البلاد، وقد ينعكس إيجابا على شركات الاستكشاف والإنتاج الأمريكية، في حال أسفر عن تغييرات في السياسات تتيح زيادة المستثمرين الأجانب في القطاع.

إلا أن “فيتش” شددت على أن تحقيق مكاسب ملموسة يتطلب استثمارات ضخمة وفترة زمنية طويلة، في ظل محدودية الحوافز الاستثمارية حالياً.

وأوضحت “فيتش”، أن صادرات الخام الكندي قد تواجه ضغوطاً سعرية في حال حدوث زيادة سريعة، وإن كانت غير مرجحة، في إمدادات الخام الفنزويلي، غير أن التأثير على التصنيفات الائتمانية سيظل محدوداً.

في المقابل، من المتوقع أن تستفيد شركات تكرير النفط الأمريكية، ولا سيما المصافي عالية التعقيد، حسب ما ذكرته الوكالة.

من جانبها، ذكرت “مجموعة ” ING” أن خطوة الولايات المتحدة تقلل من مخاطر اضطرار فنزويلا إلى خفض الإنتاج بسبب قيود التخزين، وهو ما يخفف مخاوف اضطرابات الإمدادات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيتش: التحركات الأمريكية في فنزويلا قد تدعم إنتاج النفط على المدى الطويل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.