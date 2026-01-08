نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تستولي على ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي بدعوى انتهاك العقوبات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يناير 2026 02:52 صباحاً - سي إن بي سي_ استولت الولايات المتحدة على ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في المحيط الأطلسي بعد مطاردة مثيرة استمرت أسابيع على المياه الدولية.

وأُطلقت العملية يوم الأربعاء بقيادة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وبمساندة الجيش الأمريكي.

وأكدت القيادة الأوروبية للولايات المتحدة الاستيلاء على الناقلة، التي غيّرت اسمها من Bella 1 إلى Marinera، لمخالفتها العقوبات الأمريكية.

وتمت مصادرة السفينة في شمال المحيط الأطلسي بموجب مذكرة صادرة عن محكمة فدرالية أمريكية، بعد تتبعها بواسطة وحدة خفر السواحل الأمريكية.

وأعادت وزارة الدفاع الأمريكية نشر إعلان الاستيلاء، مؤكدة أن الحظر على النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات والممنوع دولياً ما زال ساري المفعول في أي مكان في العالم.

وكانت الناقلة قد بدأت تُلاحق بواسطة خفر السواحل الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا في الشهر الماضي.

برزت هذه الحادثة كنقطة خلاف جديدة بين واشنطن وموسكو وهددت بزعزعة جهود إدارة ترامب في فرض حصار على نفط فنزويلا، حيث انتقد الكرملين ما وصفه بالتركيز «غير المتناسب» للولايات المتحدة على الناقلة الروسية.

وكانت مارينيرا واحدة من عدد من ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تعمل قرب فنزويلا والتي غيرت أعلامها مؤخراً إلى العلم الروسي لتجنب القيود المفروضة.

وقد استولت الولايات المتحدة الشهر الماضي على ناقلتي نفط قبالة سواحل فنزويلا كجزء من حصارها على الشحنات النفطية الخاضعة للعقوبات. وأعلن الرئيس ترامب أن فنزويلا ستسلم ما بين 30 مليون و50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة، في خطوة شكلت ركيزة أساسية في خططه وأثارت توتراً مع روسيا والصين.

وفي أعقاب الهجوم الأمريكي المثير للجدل على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، تتبّع أسطول من المراقبين والمحللين جهود مارينيرا الظاهرة للتهرب من السلطات في الوقت الحقيقي، فيما حركت الولايات المتحدة أيضاً أصولاً عسكرية إلى المملكة المتحدة.

وكانت الناقلة، التي سُجّلت ضمن قائمة العقوبات الأمريكية منذ يونيو حزيران 2024، تُعرف آنذاك باسم بيلا 1، وقد وُصفت بأنها «سفينة ضمن أسطول الظل الخاضع للعقوبات الذي يشكّل جزءاً من شبكة تهرب نفطية فنزويلية غير قانونية».

وفي 5 يناير، كانت الناقلة تقع قبالة الساحل الغربي لاسكتلندا في شمال المحيط الأطلسي.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن “قلقها من الوضع غير الطبيعي المحيط بناقلة النفط الروسية مارينيرا”.

