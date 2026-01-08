نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصادر لـCNBC: مبيعات النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة ستستمر إلى أجل غير مسمى من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يناير 2026 11:03 صباحاً - سي إن بي سي_ قالت مصادر مقربة من البيت الأبيض لـ CNBC، إن مبيعات النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة ستستمر إلى أجل غير مسمى، وأن العقوبات المفروضة على فنزويلا سيتم تخفيفها في إطار هذا الاتفاق.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن فنزويلا ستسلم ما بين 30 مليوناً و50 مليون برميلاً من النفط الخاضع للعقوبات، والذي سيتم بيعه بأسعار السوق.

وأضافت المصادر أن تلك الكمية ليست سوى الدُفعة الأولى فقط، وأن مبيعات النفط ستتواصل بشكل غير محدود في المستقبل، مع توقع تخفيف العقوبات الأمريكية على فنزويلا كجزء من الصفقة.

وكان من المُفترض أن يُصدّر النفط الخاضع للعقوبات إلى الصين، لكن سيتم إعادة توجيهه إلى الولايات المتحدة.

وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في العالم، إلا أنها لا تُنتج سوى حوالي 800 ألف برميل يومياً، وفقًا لبيانات شركة كيبلر للاستشارات في مجال الطاقة. وتُصدّر فنزويلا غالبية نفطها إلى الصين.

