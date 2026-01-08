نعرض لكم الان تفاصيل خبر تركيا تلغي حد الإعفاء الجمركي للسلع بقيمة 30 يورو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يناير 2026 12:00 مساءً - سي إن بي سي_ أصدر الرئيس التركي مرسوماً نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء يقضي بإلغاء حد الإعفاء الجمركي البالغ 30 يورو (35 دولاراً) للسلع غير التجارية المستوردة من الخارج عبر البريد أو الشحن السريع.

وأوضحت نصوص المرسوم أن اللوائح الجديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال 30 يوماً، وأن الإعفاء من الرسوم الجمركية سيقتصر على الأدوية والمكملات الغذائية المستوردة التي لا تتجاوز قيمتها 1500 يورو.

ومن المتوقع أن تؤثر اللوائح الجديدة على طلبات الأفراد الصغيرة من مواقع التسوق الإلكترونية الرخيصة الشهيرة في الخارج.

وكان الحد الأدنى للإعفاء قد خُفض بموجب اللوائح السابقة التي تم تعديلها عام 2024 إلى 27 يورو للطلبية الواحدة، مع فرض رسوم شحن إضافية بقيمة ثلاثة يورو.

وتخضع السلع غير التجارية التي يتم شحنها إلى تركيا لضريبة بنسبة 30% إذا كانت أوروبية المنشأ، و60% على المنتجات الأخرى، و20% على بعض السلع المحددة.

