انخفاض مخزونات النفط في أمريكا وارتفاع البنزين ونواتج التقطير

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يناير 2026 01:06 مساءً - العربية.نت_ قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.8 مليون برميل إلى 419.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يناير الحالي، في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته “” تشير إلى ارتفاع قدره 447 ألف برميل.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما زادت 728 ألف برميل خلال الأسبوع.

وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في المصافي زاد 62 ألف برميل يومياً، وإن معدلات تشغيل المصافي ظلت ثابتة خلال الأسبوع عند 94.7%.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 7.‌7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 242 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع “” بزيادة قدرها 3.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 5.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 129.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 2.1 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع الماضي ‌563 ألف برميل يومياً.

