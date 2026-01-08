الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، الخميس، 8.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3142 عقدا.

8.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وعن مستويات الأسعار، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3553 نقطة، بانخفاض نسبته 0.21%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 18 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و48 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.58%، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.24%، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.18%.