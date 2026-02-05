نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميرسك: عودة الإبحار الكامل عبر البحر الأحمر خلال 2026 “لم يحسم بعد” من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 فبراير 2026 05:02 مساءً - العربية نت _ قالت شركة ميرسك الدنماركية للشحن البحري، إن قرار عودة إبحار سفنها بشكل كامل عبر البحر الأحمر خلال 2026 لم يحسم بعد.

تراجع أسعار الشحن سيؤثر سلبا على أرباح 2026

وفي سياق متصل، حذّرت “ميرسك” من تعرض أرباح الشركة خلال العام الحالي لضغوط بسبب تراجع أسعار الشحن إلى جانب التحديات المستمرة في القطاع.

وأعلنت الشركة أن أرباحها التشغيلية خلال الربع الأخير من العام الماضي جاءت متوافقة مع التوقعات، مع استمرار تأثر سلاسل الإمداد والتجارة العالمية بالتطورات الجيوسياسية.

وبلغت هذه الأرباح نحو 1.84 مليار دولار، وهو مستوى قريب من توقعات المحللين البالغة 1.88 مليار دولار.

وتتوقع “ميرسك” أن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بين 4.5 مليار و7 مليارات دولار خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 9.5 مليار دولار سجلتها في عام 2025، بينما تشير توقعات المحللين إلى مستوى يقارب 6.5 مليار دولار.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميرسك: عودة الإبحار الكامل عبر البحر الأحمر خلال 2026 “لم يحسم بعد” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.