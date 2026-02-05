نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة الصناعة تدعو المستثمرين إلى سرعة بدء أعمال الإنشاءات والالتزام بالجداول الزمنية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 فبراير 2026 05:02 مساءً - وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، دعوة عاجلة لكافة المستثمرين الصناعيين الذين تسلموا أراضٍ صناعية، بسرعة الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء أعمال الإنشاءات على الارض، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث رصد وجود العديد من قطع الأراضي الصناعية المرفقة التي لم تبدأ بها أعمال بعد، وهو ما اعتبره الوزير “تجميدا واحتجازا غير مبرر للأرض” مما يعيق مستهدفات الدولة في التوسع الصناعي وتفعيل التنمية الصناعية الحقيقية.

وشددت وزارة الصناعة على أن عدم الالتزام ببدء التنفيذ وفقًا للبرامج الزمنية المعتمدة سيترتب عليه اتخاذ إجراءات حاسمة، وفي مقدمتها سحب الأراضي من المستثمرين المتقاعسين عن التنفيذ، وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية ودعم خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة.

