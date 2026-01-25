نعرض لكم الان تفاصيل خبر «إن تو ميتالز» تستهدف استثمار بين 6 و7 ملايين دولار خلال 2026 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يناير 2026 04:06 مساءً - باره عريان _ كشف المهندس أحمد خيري رئيس قطاع تطوير الأعمال والاستراتيجيات بشركة إن تو ميتالز القابضة عن أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات تتراوح بين 6 و7 مليون دولار خلال العام الجاري، بهدف التوسع واستكمال عمليات الحفر.

ضخ 15 مليون دولار خلال العامين الماضيين على عمليات الاستكشاف

أشار خيري في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إنه قد تم ضخ 15 مليون دولار خلال العامين الماضيين على عمليات الاستكشاف.

وقال إنه جاري مواصلة عمليات الحفر في مناطق الامتيازات الخاصة بالشركة، مؤكدا أن النتائج مبشرة، وهو ما يتطلب زيادة عمليات الحفر خلال الفترة القادمة، حيث ينبأ ذلك بالمزيد من النتائج الإيجابية.

أضاف إن الشركة تستهدف التركيز على زيادة عمليات الحفر، والتوسع في بعض المناطق، التي لم تتمكن من تنفيذ الاستثمارات المرجوة بها خلال الفترة الماضية، نظرا لأسباب لوجستية يجري العمل على معالجتها بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية.

