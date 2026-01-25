نعرض لكم الان تفاصيل خبر بولاريس باركس تستحوذ على قطعة أرض جديدة بمساحة 1.1 مليون متر مربع في السادات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يناير 2026 04:06 مساءً - شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، المتخصصة في مجال تطوير المجمعات الصناعية بالسوق المصرية، عن استحواذها على قطعة أرض جديدة بمساحة 1.1 مليون متر مربع بمدينة السادات.

الخطوة تساهم في توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في جذب استثمارات مباشرة تقدر بنحو مليار دولار، إلي جانب توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. مما يعكس رؤية الشركة طويلة الأجل لتمكين القطاع الصناعي، وترسيخ مكانتها كمطور صناعي يدعم نمو مدينة السادات كمركز صناعي متكامل.

الأرض الجديدة تقع على بعد نحو 2.5 كيلو متر من مجمع الشركة القائم داخل المدينة

ويأتي هذا الاستحواذ امتداداً طبيعياً لنموذج “مجمع السادات” الذي طورته الشركة على مساحة 1.4 مليون متر مربع، ويحتضن حالياً نحو 100 مصنع؛ حيث تقع الأرض الجديدة على بعد نحو 2.5 كيلومتر من المجمع القائم داخل مدينة السادات، بما يعزز التكامل التشغيلي بين المشروعين.

وقد نجح “مجمع السادات” في استقطاب استثمارات محلية ودولية واسعة عززت مكانة المدينة كوجهة جاذبة للاستثمار الصناعي، وتخطط الشركة لاستثمار هذا الأثر التشغيلي عبر تطوير التوسعة الجديدة وفق جدول زمني مرحلي يضمن أعلى معايير الكفاءة، على أن يكتمل التطوير بالكامل من جانب الشركة بحلول يناير 2028، بما يلبي طموحات المستثمرين في بيئة صناعية متكاملة وجاهزة للمستقبل.

وفي هذا السياق، أكد عثمان أفرين أريكان، العضو المنتدب لشركة بولاريس باركس، قائلًا: “يمثل هذا الاستحواذ فصلاً جديداً في مسار توسع الشركة القائم على مفهوم “المجتمعات الصناعية المتكاملة” المصممة لدعم الاستثمار طويل الأجل وخلق قيمة اقتصادية حقيقية، وليس الاكتفاء بتوفير مساحات للبناء”.

وأضاف: “رؤية بولاريس باركس ترتكز على كونها شريكاً موثوقاً للمستثمر عبر تقديم حلول تطوير شاملة تعتمد على التخطيط الإستراتيجي والتنفيذ الفعال، بما يضمن نمواً مستداماً للقطاع الصناعي وقدرة أعلى على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، وهو ما يمهد الطريق لخطط الشركة الطموحة نحو التوسع في مجالات أخرى مستقبلاً، يأتي في مقدمتها التطوير العقاري”.

ومن جانبه، قال المهندس باسل شعيرة المدير العام لشركة بولاريس باركس: “ما حققناه في مجمع السادات يعكس فلسفة بولاريس باركس في تطوير مجتمعات صناعية جاهزة للتشغيل منذ اليوم الأول، ومدعومة ببنية تحتية قوية وخدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين”.

وأضاف: “الاستحواذ الجديد يأتي استجابة مباشرة للطلب المتزايد من المستثمرين الصناعيين على مساحات مخططة وفق معايير واضحة، بما يعزز جاهزية الاستثمار، ويرفع كفاءة التشغيل، ويدعم خطط النمو المستدام للمصنعين”.

محفظة مشروعات بولاريس باركس الصناعية تضم أكثر من 600 مصنع و450 وحدة مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وعلى مدار ما يقرب من 20 عامًا من الخبرة، طورت بولاريس باركس محفظة مشروعات صناعية تمتد عبر أربع مناطق رئيسية في مصر، تشمل مجمع بولاريس الدولية في مدينة السادس من أكتوبر، ومجمع بولاريس الزامل في السادس من أكتوبر، ومجمع بولاريس في مدينة السادات، إلى جانب مجمع بولاريس في مدينة أكتوبر الجديدة، بإجمالي مساحات تتجاوز 10 ملايين متر مربع، وتضم أكثر من 600 مصنع، إلى جانب 450 وحدة مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأسهمت مشروعات الشركة في استقطاب استثمارات إجمالية تجاوزت 3.5 مليار دولار، ووفرت أكثر من 85 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز دور القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا التوسع في إطار التوجهات الوطنية الداعمة لتعميق الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل مستدامة، وذلك تماشيًا مع خطط الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني حتى عام 2030.

