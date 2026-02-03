كيف كسر الجيش السوداني حصار كادوقلي؟.. القاهرة الإخبارية تكشف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 09:30 مساءً - قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن عملية فتح الطريق الرابط بين مدينتي كادوقلي والدلنج جاءت بعد اشتباكات عنيفة استمرت لأكثر من عشر ساعات، وفقًا لمصادر ميدانية وعسكرية.

استهداف ارتكازات عسكرية

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش السوداني سبق العملية باستهداف ارتكازات عسكرية كانت تحيط بمدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، مشيرًا إلى أن القتال اتسم بشراسة كبيرة، نظرًا لأهمية المنطقة وتعقيد المشهد العسكري فيها، مضيفا أن ولاية جنوب كردفان تضم قوات حليفة لقوات الدعم السريع، من بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان – جناح عبد العزيز الحلو، ما صعّب من سير العمليات.

فتح الطريق بين الدلنج وكادوقلي

وأكد أن نجاح الجيش السوداني في فتح الطريق بين الدلنج وكادوقلي، بعد استعادة السيطرة على الدلنج خلال الأيام العشرة الماضية، يُعد تمهيدًا للتقدم العسكري نحو إقليم كردفان، لا سيما ولاية غرب كردفان، حيث لا تزال قوات الدعم السريع تنتشر في عدد من المدن، أبرزها الفولة وبابنوسة وأبو زبد.

الدعم السريع

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن العملية العسكرية سبقتها هجمات نفذتها قوات الدعم السريع باستخدام طائرات مسيّرة استهدفت مركزًا صحيًا في كادوقلي، ما أسفر عن مقتل ما بين 8 إلى 11 مدنيًا، بينهم خمسة أطفال وثلاث سيدات، إلى جانب إصابة 11 شخصًا آخرين.