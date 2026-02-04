نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 فبراير 2026 04:06 مساءً - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، حيث من المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية، ثم يترأسا أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في بيان اليوم، أن الزعيمان سوف يشاركان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي المقرر عقده اليوم بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية بالبلدين.

