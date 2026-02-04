الرئيس التركى يصل القاهرة ومراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 05:16 مساءً - وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، وكان فى مقدمة مستقبليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية في قصر الاتحادية.

لقاء ثنائي ومجلس التعاون المصري التركي

ومن المقررأن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية، ثم يترأسا أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، وسوف يشارك الزعيمان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي المقرر عقده اليوم بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية بالبلدين

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

ويناقش الجانبان خلال الزيارة سبل رفع مستوى التبادل التجاري بين مصر وتركيا، عبر منتدى رجال الأعمال، بالإضافة إلى متابعة التطورات الإقليمية في المنطقة.