وزير الاستثمار: مصر تنتهج سياسة واضحة لدعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 فبراير 2026 02:52 مساءً - دوت الخليج_ التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسؤولي مجموعة “إكزاشيباشي” القابضة التركية لبحث فرص التوسع الاستثماري والتصنيعي في السوق المصري، واستكشاف آفاق الشراكات القائمة والمستقبلية في قطاع مواد البناء وعدد من القطاعات الصناعية الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرضت المجموعة تجربتها في السوق المصرية، حيث تعتمد على مصر كمركز للتصنيع والتصدير إلى تركيا، والاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال شراكات إنتاجية يتم فيها التصنيع محليًا وفقًا لمعايير الجودة الخاصة بالمجموعة وتحت علامتها التجارية، بما يعزز من قدرات مصر التصديرية ويدعم سلاسل القيمة الإقليمية.

وأشار الخطيب إلى مقومات التنافسية الاستثمارية في مصر، موضحًا أن هيكل تكاليف الإنتاج، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة وتكلفة الطاقة التنافسية، يمثل عوامل رئيسية لجذب الاستثمارات الصناعية، مؤكداً أن مصر لا تزال تتمتع بميزة تنافسية واضحة على المستوى الإقليمي.

كما أشار إلى أن الدولة تنتهج سياسة واضحة لدعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات الأخيرة التي تبنتها الدولة تعتمد على وضوح السياسات المالية والنقدية، بما يعزز استقرار بيئة الأعمال ويزيد من ثقة المستثمرين.

وأضاف الوزير أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في رقمنة الخدمات الحكومية، حيث تم تقليص زمن وتكلفة الإجراءات المرتبطة بالتجارة بنحو 65% خلال عام واحد، مع استهداف الوصول إلى خفض يتجاوز 90% من خلال إزالة العوائق غير الجمركية، وإطلاق منصة رقمية موحدة تشمل أكثر من 460 خدمة وتصريح.

كما استعرض الخطيب رؤية الدولة لتعزيز التكامل بين الاستثمار والتجارة والانفتاح على الأسواق الأفريقية، بما يتيح للشركات العاملة في مصر النفاذ إلى أسواق تضم مئات الملايين من المستهلكين، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية والبنية التحتية المتطورة. ولفت الوزير إلى أن مصر تستهدف ترسيخ موقعها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي يخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مشيراً إلى تطور العلاقات الاقتصادية مع تركيا في إطار رؤية تقوم على التكامل الصناعي.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو مجموعة “إكزاشيباشي” عن تقديرهم للتطور الملموس في البنية التحتية ومناخ الأعمال في مصر، مؤكدين أن الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها تمثل عامل جذب قوي للاستثمارات، ودفعة مهمة لإعادة تقييم فرص التوسع في السوق المصري، سواء في قطاع منتجات البناء أو في قطاعات أخرى مثل الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، والتعدين، والطاقة المتجددة، لا سيما مشروعات الطاقة الشمسية.

كما تناول اللقاء حجم أنشطة التوريد والتصنيع التعاقدي للمجموعة، حيث أشار ممثلو المجموعة إلى أن هذه الأنشطة شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، مضاعفة بنحو ثلاث مرات مقارنة بالسنوات السابقة، لتصبح أحد المكونات الرئيسية لأعمال التصدير، وهو ما يعكس الثقة في القدرات الإنتاجية بالسوق المصري.

ضم اللقاء بوراك سيفيلينجول، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إكزاشيباشي”، وحسن بهليفان، الرئيس التنفيذي لشركة “إكزاشيباشي” لمنتجات البناء، والوفد المرافق لهما، كما حضر اللقاء محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وغادة نور، مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

