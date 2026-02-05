نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس تجمع مصنعي الكابلات العرب يشيد بالأداء الاقتصادي لمصر وما حققته من نمو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 فبراير 2026 04:09 مساءً - سمر السيد _ أشاد حامد راشد الزياني، رئيس تجمع مصنعي الكابلات العرب، بالأداء الاقتصادي لمصر، وما حققته من معدلات نمو في ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف في كلمته خلال فعاليات المؤتمر ال20 لتجمع مصنعي الكابلات العرب، أن الاتحاد نجح خلال السنوات الماضية في تنظيم سلسلة من الفعاليات والمؤتمرات، رغم التحديات العالمية وكان من بينها جائحة كورونا، مؤكدًا أن الإبداع كان عنوانًا رئيسيًا لكل مرحلة.

وأوضح أن المؤتمر الذي نظمه التجمع في مدينة مراكش المغربية، ركز على قضايا البنية التحتية، مشيرا إلى أن المؤتمر الذي نظمه بإمارة أبوظبي شهد نقاشات موسعة بين الوفود العربية المشاركة حول ملف الإسكان، وأهمية الكابلات كعنصر أساسي في إنشاء الوحدات السكنية، إلى جانب التطرق إلى مشروعات القطارات في العالم العربي.

أضاف الزياني، أن مسيرة المؤتمرات شملت أيضًا تونس (صفاقس) و البحرين، ومدينة الأقصر، لافتًا إلى أن جائحة كورونا فرضت توقفًا مؤقتًا للقاءات المباشرة، لكن الاتحاد لم يتوقف عن التواصل، واستعاض عن ذلك بالاجتماعات الافتراضية.

وأكد رئيس تجمع مصنعي الكابلات العرب، أن مؤسسته تحرص على التفاعل المستمر مع المتغيرات العالمية، وتسير بخطى متطورة تواكب تطورات الصناعة.

ولفت راشد إلى أن الدافع الأساسي لعمل التجمع هو بناء جسور تعاون حقيقية، مؤكدًا أنه لعب دورًا مهمًا في دعم إقامة مشروعات مشتركة وخلق منصات تجمع للعمل والتكامل.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكد أن التجمع يواصل خلق فرص جديدة للتعاون والعمل المشترك، مشددًا على أن المستقبل واعد للإنسان العربي في ظل هذا التكامل، و مع تنامي الفرص الاستثمارية والتنموية في المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس تجمع مصنعي الكابلات العرب يشيد بالأداء الاقتصادي لمصر وما حققته من نمو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.