محافظ شمال سيناء يرافق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة لزيارة معبر رفح ومستشفيي العريش والشيخ زويد (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 06:30 مساءً -

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فور وصوله إلى مطار العريش الدولي، وذلك في إطار متابعة الجهود المصرية المتعلقة بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وفي ضوء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سلام شرم الشيخ.

وتفقد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، معبر رفح البري، لمتابعة الإجراءات الخاصة باستقبال المصابين والحالات الإنسانية، وتيسير دخول المساعدات، والتأكد من جاهزية الأطقم الطبية والإدارية للتعامل مع مختلف الحالات.

وتابع محافظ شمال سيناء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الإجراءات الخاصة باستقبال المصابين والحالات الإنسانية من خلال معبر رفح البري.

،كما تفقدا، مستشفى الشيخ زويد المركزي، وذلك في إطار متابعة استعدادات المستشفيات لاستقبال الحالات القادمة من قطاع غزة، وفي ضوء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سلام شرم الشيخ.

وزار محافظ شمال سبناء المرافقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان مستشفى العريش العام،

واطلعا على جاهزية الأقسام الطبية، وتوافر الأطقم الطبية والتجهيزات اللازمة، لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات المصابة.، لجانب الاطمئنان على جاهزية المستشفيات واستعدادها لاستقبال الحالات القادمة من قطاع غزة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وتأتي الزيارة في إطار التنسيق المستمر بين مختلف أجهزة الدولة لضمان تقديم الدعم الطبي والإنساني اللازم.