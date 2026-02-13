اطّلع على علي المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 03:29 مساءً - تبحث الجماهير عن وسيلة متابعة مباراة الهلال والاتفاق ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في مواجهة تُقام على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لقوة أصحاب الأرض هذا الموسم ورغبتهم في مواصلة التربع على القمة دون تعثر.

وتحمل المباراة أهمية خاصة في سباق الصدارة، إذ يسعى الهلال لتثبيت موقعه في المركز الأول وتوسيع الفارق مع منافسيه، بينما يدخل الاتفاق المواجهة بطموح تحقيق نتيجة مفاجئة تعيد خلط أوراق المنافسة وتمنحه دفعة قوية في جدول الترتيب.

ترتيب الهلال في الدوري السعودي

الهلال يخوض اللقاء متصدرًا برصيد 50 نقطة بعد سلسلة من العروض القوية التي عكست استقرارًا فنيًا واضحًا وفعالية هجومية لافتة، رغم تعادله في 4 من آخر 5 مباريات، وهو ما زاد الضغوط على كتيبة المدرب سيموني إنزاغي المطالبة بالعودة سريعًا إلى طريق الانتصارات.

ماذا قدم الاتفاق في الدوري السعودي قبل مواجهة الهلال

يعيش الاتفاق فترة جيدة فنيًا بعدما حقق 3 انتصارات في آخر 5 مباريات، أبرزها الفوز على ضمك بثنائية نظيفة، ما رفع معنويات لاعبيه قبل اختبار صعب خارج ملعبه.

القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي

يمكن مشاهدة اللقاء عبر منصة ثمانية الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يمكن متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر تطبيق ثمانية

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والاتفاق عبر الإنترنت

وفرت شبكة ثمانية تطبيقًا رسميًا يتيح متابعة مباريات دوري روشن السعودي عبر الإنترنت، ويمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق مباشرة بجودة مناسبة على الهواتف الذكية.