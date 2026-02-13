نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: تخصيص وزير لكل من التنمية البشرية والصناعة لتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 فبراير 2026 01:06 مساءً - يارا الجنايني– قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة وضعت استراتيجية واضحة لمجالي التنمية البشرية والتنمية الصناعية، مع تكليف الوزراء المعنيين بتنفيذ المشروعات والخطط المرتبطة بها على الأرض، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن جهودًا كبيرة بذلها كل من الدكتور خالد عبد الغفار والفريق مهندس كامل الوزير في ملف التنمية البشرية والتنمية الصناعية، لافتًا إلى أن تكليف كل وزير جاء لتقديم رؤية واضحة واستراتيجية محددة لمجاله، بما يضمن التنفيذ المنسق والمتسق مع الخطط الوطنية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن ملف التنمية البشرية شهد مؤتمرًا كبيرًا أعلن خلاله عن الاستراتيجية الخاصة بهذا المجال، بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وبحضور جميع المعنيين، حيث خرجت الاستراتيجية بتكليفات واضحة لكل وزارة لتنفيذ مشروعات وخطط ملموسة، مؤكدًا أن قطاع الصحة يمثل أهم الملفات في هذا المجال، والوزير المعني أصبح مكلفًا بتنفيذ الخطة الكبرى المرتبطة به.

وأضاف مدبولي أن ملف التنمية الصناعية واجه تحديات كبيرة، ما استدعى تشكيل مجموعة وزارية لوضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالقطاع، مع آليات واضحة لاستخراج الرخص والموافقات، وتسهيل إجراءات الأراضي، وضمانات لتنفيذ المشروعات على الأرض.

وأوضح أن الحكومة حرصت على تعيين شخصية مصرية ذات كفاءة عالمية لتولي تنفيذ ما انتهت إليه المجموعة الوزارية، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة بسرعة وكفاءة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة اتبعت فلسفة تخصيص وزير لكل ملف رئيسي لضمان التركيز الكامل على التنفيذ، لا سيما في مجالات النقل والصناعة، حيث تمتلك وزارة النقل مشروعات ضخمة تشمل منظومة القطار السريع الكهربائي، تطوير الموانئ، وشبكات الطرق الرئيسية، والتي ما زالت بحاجة إلى متابعة دقيقة لإتمامها.

