صاحب الحنجرة الذهبية.. معلق مباراة الهلال ضد الاتفاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 03:29 مساءً - تترقب جماهير الكرة السعودية معرفة القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في واحدة من أبرز مواجهات الجولة بالنظر إلى وضع الفريقين في جدول الترتيب.

ويستضيف الهلال نظيره الاتفاق على أرضية ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، حيث يسعى “الزعيم” لمواصلة عروضه القوية هذا الموسم، وتأكيد صدارته في ظل اشتداد المنافسة على القمة.

يدخل الهلال اللقاء وهو متربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، واضعًا نصب عينيه الابتعاد عن مطاردة النصر والأهلي، بعد أن بلغت المنافسة في دوري روشن مراحل متقدمة من الإثارة والندية. في المقابل، يخوض الاتفاق المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة نتائجه الإيجابية، مستندًا إلى عروض قوية منحته المركز السادس، وجعلته خصمًا لا يستهان به.

موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي

تُقام مباراة الهلال والاتفاق اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، على استاد المملكة أرينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة5:25 مساء بتوقيت القاهرة، و6:25 مساءً بتوقيت السعودية، و7:25 مساءً بتوقيت الإمارات.

من هو معلق مباراة الهلال ضد الاتفاق وما القنوات الناقلة للمباراة؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، وستقوم بنقل مباراة الهلال والاتفاق مباشرة عبر شاشتها، وسيتولى التعليق على أحداث اللقاء المعلق الرياضي عبدالله الحربي.