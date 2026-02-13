الألعاب الأولمبية الشتوية 2026: التزلج على الثلوج داخل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 03:29 مساءً - واصلت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو كورتينا 2026" تقديم مشاهد رياضية مبهرة مع انطلاق منافسات اليوم الخامس، حيث تابع عشاق الرياضات الثلجية حول العالم سباقات قوية وأداء استثنائي من عدد من الأبطال الذين خطفوا الأنظار في أكثر من مسابقة.

إنجاز سويسري تاريخي في التزلج الألبي

سطع نجم المتزلج السويسري فرانجو فون ألمن بعدما أحرز ميداليته الذهبية الثالثة في هذه النسخة من الأولمبياد، عقب فوزه بسباق "Super-G" للرجال الذي أقيم في بورميو.

الإنجاز وضعه ضمن قائمة نادرة من الرياضيين الذين نجحوا في حصد ثلاث ذهبيات خلال دورة واحدة، متفوقًا على الأمريكي ريان كوكران سيغل صاحب الفضية، الأداء القوي الذي قدمه فون ألمن أكد تفوقه الواضح على المنحدرات وأثار إعجاب المتابعين والخبراء.

الذهب لفرنسا في الرقص على الجليد

في منافسات التزلج الفني، تألق الثنائي الفرنسي في مسابقة الرقص على الجليد، حيث قدما عرض مميز نال إشادة لجنة التحكيم رغم خضوع بعض الحركات لمراجعة تقنية.

وفي النهاية، حسم الفرنسيان الميدالية الذهبية، بينما اكتفى المنتخب الأمريكي بالمركز الثاني، في واحدة من أجمل لحظات اليوم على صعيد الأداء الفني.

أمريكا وهولندا تواصلان الحضور القوي في الألعاب الأولمبية

الولايات المتحدة واصلت تألقها في أكثر من سباق، بعدما توج جوردان ستولتز بذهبية سباق 1000 متر في التزلج السريع، محقق رقم أولمبي جديد.

كما فرض الأمريكيون سيطرتهم على منافسات "الموجولز"، بحصد المركزين الأول والثاني عبر إليزابيث ليملي وجايلين كوف، ليؤكدوا قوة حضورهم في الألعاب الشتوية.

من جانبها، واصلت هولندا تألقها في سباقات السرعة، محافظة على مكانتها بين القوى الكبرى في المنافسات الجليدية.

ترتيب الميداليات بعد اليوم الخامس من الألعاب الأولمبية 2026

على مستوى الترتيب العام، حافظت النرويج على الصدارة مستفيدة من تفوقها المعتاد في التزلج الريفي، بينما صعدت سويسرا إلى المركز الثاني بعد نتائجها القوية في التزلج الألبي.

أما إيطاليا، مستضيفة الدورة، فجاءت في المركز الثالث بفضل نتائج مميزة في سباقات التتابع المختلط، وسط دعم جماهيري أضفى أجواءً حماسية على المنافسات.

اليوم الخامس من ميلانو كورتينا 2026 حمل في طياته تنوعًا رياضيًا لافتًا، وأرقامًا قياسية جديدة، وإنجازات ستبقى راسخة في ذاكرة هذه النسخة من الألعاب الأولمبية الشتوية، مع استمرار الترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مفاجآت.