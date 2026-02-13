اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 03:29 مساءً - تترقب الجماهير معرفة القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام المواجهة مساء الجمعة 13 فبراير 2026 على أرضية ملعب الإنماء، في لقاء يسعى خلاله الاتحاد لاستعادة توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية أمام النصر بهدفين دون رد، وهي نتيجة جعلته يتراجع إلى المركز السابع برصيد 34 نقطة.

ويراهن الفريق الجداوي على قوته الهجومية المتنوعة بقيادة يوسف النصيري في قلب الهجوم، مدعومًا بانطلاقات موسى ديابي على الأطراف، إضافة إلى اللمسة الإبداعية لكل من ستيفن بيرجوين وحسام عوار بين الخطوط، في محاولة لاختراق التنظيم الدفاعي المتوقع من الضيوف وحسم المواجهة لصالحه.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي

تمتلك شبكة ثمانية الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري السعودي، وستُبث المباراة عبر قناة ثمانية 1 HD بصوت المعلق فارس عوض.

كيفية مشاهدة المباراة مباشرة مجانا

يمكن متابعة اللقاء عبر البث الفضائي أو من خلال تطبيق “ثمانية” عبر الإنترنت، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، و7:30.