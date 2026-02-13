معشوق الجماهير.. معلق مباراة الاتحاد ضد الفيحاء بالجولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 03:29 مساءً - يترقب عشاق الكرة السعودية معرفة معلق مباراة الاتحاد أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، والتي تُقام مساء الجمعة على ملعب ملعب الإنماء.

الاتحاد يستعيد نغمة الانتصارات قبل مواجهة الفيحاء

ويدخل الاتحاد المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو وعينه على استعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره في الجولة الماضية أمام النصر، مستفيدًا في الوقت نفسه من دفعة معنوية قوية عقب تأهله إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بانتصار عريض على الغرافة.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الفيحاء خلفه في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا خاصًا في ظل سعي الطرفين لتحسين موقعهما في سلم الترتيب.

كيفية مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي

يمكنك مشاهدة مباراة العميد والفيحاء عبر منصة “ثمانية”، حيث تملك المنصة الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري السعودي وجميع البطولات السعودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من هو معلق مباراة الاتحاد ضد الفيحاء وما القنوات الناقلة للمباراة؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي، وستقوم بنقل مباراة الاتحاد ضد الفيحاء مباشرة عبر شاشتها.

وسيتولى التعليق على أحداث اللقاء المعلق الرياضي فارس عوض.