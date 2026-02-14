نعرض لكم الان تفاصيل خبر بدر عبد العاطي يؤكد دعم مصر لجهود الاتحاد الأفريقي في الأمن الغذائي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 14 فبراير 2026 01:59 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة بـ موسى فيلاكاتي، مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة، وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي.

أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للمفوض وإدارته، مشيرًا إلى الحرص على الانخراط الفاعل مع إدارته نظرًا لأهمية الموضوعات التي تتناولها، وعلى رأسها الزراعة والبيئة والتنمية المستدامة، وهي قضايا تحظى بأولوية خاصة لدى الدولة المصرية، معرباً عن التطلع إلى التعاون مع إدارة المفوض من خلال الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الزراعة ووزارة البيئة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الأفريقية في مجالات الأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق.

وشدد على أهمية النظر في اعتماد مركز التغيرات المناخية والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة التابع لمركز البحوث الزراعية بمصر كمركز تميز تابع للاتحاد الأفريقي في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وبناء المرونة والزراعة المستدامة.

واختتم الوزير عبد العاطي بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق القاري في مجالات تحقيق الأمن الغذائي، ودعم سلاسل القيمة الزراعية، معربًا عن الاستعداد لمشاركة خبراتها الوطنية في الاستصلاح الزراعي، وتطبيقات التحول الرقمي في القطاع الزراعي، والتنمية المستدامة بما يدعم تنفيذ أهداف أجندة 2063.

