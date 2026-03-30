وزير الإنتاج الحربي يبحث توطين صناعة الطلمبات والمحركات الكهربائية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مارس 2026 03:13 مساءً - دوت الخليج_ استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفدًا من إحدى شركات القطاع الخاص، بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأوضح الوزير أن اللقاء تناول مستجدات التعاون في تصنيع الطلمبات الغاطسة محليًا بقدرات مختلفة (30 و37 و45 كيلووات)، والتي تُعد من المكونات الأساسية في محطات الرفع ومعالجة مياه الصرف الصحي، فضلًا عن دورها في تلبية احتياجات مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشار إلى أنه تم كذلك مناقشة الخطوات التنفيذية للتصنيع المشترك للمحركات الكهربائية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركة عن تقديرهم للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدين تطلعهم إلى تعزيز الشراكة خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية متطورة، ودورها في تنفيذ المشروعات التنموية بالدولة.

