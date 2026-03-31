قطر للطاقة تعلن عن إنتاج وتصدير الغاز المسال من خارج حدودها لأول مرة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 02:07 مساءً - سي ان بي سي _ أعلنت شركة قطر للطاقة بدء التشغيل الكامل لمرافق إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في مشروع «جولدن باس» بالولايات المتحدة، وذلك عبر خط الإنتاج الأول من أصل ثلاثة خطوط تبلغ طاقتها الإجمالية 18 مليون طن سنوياً.

ويأتي مشروع «جولدن باس» ضمن استراتيجية الاستثمارات العالمية لقطر للطاقة، بما في ذلك خطتها المعلنة في عام 2018 لضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولاراً في قطاع الطاقة الأمريكي.

ويُعد المشروع شراكة بين قطر للطاقة التي تمتلك حصة 70% وشركة إكسون موبيل بنسبة 30%، بإجمالي استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار منذ فبراير 2019.

ومن المتوقع أن تبدأ أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال من منشآت المشروع الواقعة في «سابين باس» بولاية تكساس الأمريكية خلال الربع الثاني من عام 2026.

