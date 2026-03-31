نعرض لكم الان تفاصيل خبر تتراوح بين 30 و72%.. الإمارات تعلن زيادة كبيرة في أسعار الوقود خلال أبريل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 02:07 مساءً - سي ان بي سي _ أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات زيادة جميع مشتقات الوقود في أبريل 2026، حيث وافقت على رفع سعر البنزين بمقدار 80 فلساً، وصعد سعر الديزل بمقدار 1.97 درهم لكل لتر مقارنة بأسعار مارس 2026.

تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من 1 أبريل 2026

ويبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من يوم غد الأربعاء 1 أبريل 2026.

ارتفع سعر لتر البنزين السوبر 98 إلى 3.39 دراهم بارتفاع 30.8%

ارتفع سعر لتر البنزين السوبر 98 من 2.59 درهم إلى 3.39 دراهم بارتفاع نسبته 30.8%.

ارتفع سعر لتر البنزين خصوصي 95 إلى 3.28 درهم بارتفاع 32.2%

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما ارتفع سعر لتر البنزين خصوصي 95 من 2.48 درهم إلى 3.28 درهم بارتفاع 32.2%.

صعد سعر لتر بنزين إي بلس 91 إلى 3.20 درهم بارتفاع 33.3%

فيما صعد سعر لتر بنزين إي بلس 91 من 2.40 درهم في مارس آذار إلى 3.20 درهم في أبريل 2026 بارتفاع نحو 33.3%.

ارتفع سعر الديزل إلى 4.69 دراهم بزيادة 72.4%

كما ارتفع سعر الديزل من 2.72 درهم لكل لتر إلى 4.69 دراهم في أبريل نيسان بزيادة قدرها 72.4%.

وتسببت حرب إيران في زيادة أسعار الطاقة عالمياً جراء نقص الإمدادت، ما أجبر العديد من الدول العربية والعالمية على زيادة أسعار المحروقات وإعلان حزم من الإجراءات التدبيرية.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 59% منذ بداية مارس، في ظل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل إيران، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إضافة إلى كميات كبيرة من شحنات الغاز الطبيعي المسال.

وتعتمد الإمارات منذ عام 2015 آلية تسعير شهرية للوقود تقوم على ربط الأسعار المحلية بمتوسط الأسعار العالمية للنفط الخام والمنتجات المكررة، إضافة إلى احتساب تكاليف التشغيل والنقل وهوامش التوزيع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تتراوح بين 30 و72%.. الإمارات تعلن زيادة كبيرة في أسعار الوقود خلال أبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.