نعرض لكم الان تفاصيل خبر «البترول» تتطلع لتعزيز التعاون مع شلمبرجير في توسيع تطبيقات الحفر الأفقي لزيادة الإنتاج من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 02:07 مساءً - بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع شركة شلمبرجير SLB، برئاسة أوليفييه لوبوش الرئيس التنفيذي للشركة، سبل تعزيز التعاون في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي وزيادة الاعتماد على الحلول التكنولوجية المتقدمة في قطاع البترول المصري، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026».

وشهد اللقاء، الذي حضره المهندس شريف بيومي مدير الشركة في مصر وشرق المتوسط، استعراض فرص التوسع في استخدام تقنيات الحفر الأفقي، بما يتيح الوصول إلى موارد بترولية وغازية يصعب استخراجها بالأساليب التقليدية، إلى جانب بحث آليات تعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأكد وزير البترول حرص الوزارة على تطوير نماذج تعاقدية أكثر مرونة، وتقديم حوافز استثمارية تتواكب مع التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، خاصة الحفر الأفقي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم معدلات الإنتاج.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والدراسات المتخصصة التي تقدمها «SLB»، مثمنًا التعاون القائم مع الشركة، لاسيما في منطقة البحر الأحمر، خاصة في تنفيذ أعمال المسح السيزمي التي تمثل ركيزة أساسية لدعم أنشطة الاستكشاف.

من جانبه، أكد أوليفييه لوبوش أهمية توظيف الحلول التكنولوجية المتكاملة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج في مصر، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات تسهم في مواجهة التناقص الطبيعي للإنتاج، وتحسين كفاءة التشغيل وخفض التكاليف.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «البترول» تتطلع لتعزيز التعاون مع شلمبرجير في توسيع تطبيقات الحفر الأفقي لزيادة الإنتاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.