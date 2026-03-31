«العامة للبترول» تدرس استخدام الطاقة الشمسية محل السولار بالتعاون مع يونايتد إنرجي

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 02:07 مساءً - بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع سونج يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة يونايتد إنرجي جروب، والمهندس كامل الصاوي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة أفريقيا، أنشطة الشركة في مصر في مجال إنتاج البترول والغاز بمناطق الصحراء الغربية.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» بحضور قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء، أعرب مسئولو الشركة عن تقديرهم لمناخ الاستثمار الحالي، والإجراءات التي تم اتخاذها لتذليل التحديات ودعم أنشطة الشركات، مؤكدين حرصهم على تسريع وتيرة حفر الآبار بما يسهم في الوصول إلى احتياطيات جديدة وزيادة معدلات الإنتاج.

كما تناول اللقاء، بحث سبل التعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة لتطبيق حلول استخدام الطاقة الشمسية في العمليات التشغيلية، بما يسهم في خفض استهلاك السولار ورفع كفاءة التشغيل.

