بي بي البريطانية تعتزم ضخ 1.5 مليار دولار استثمارات بمصر السنوات الخمس القادمة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 05:07 مساءً - كشف ويليام لين نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة منخفضة الكربون بشركة بي بي البريطانية، عن اعتزام الشركة ضخ استثمارات تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، لتمويل مشروعات تنمية الغاز وأعمال الاستكشاف وحفر آبار جديدة، مع فتح الباب لضخ تدفقات رأسمالية إضافية.

وأضاف أن الشركة لها تاريخ طويل وممتد في السوق المصرية، مؤكداً اهتمامها بمشروعات الطاقة ليس فقط في البحر المتوسط، بل وفي منطقة البحر الأحمر أيضاً.

جاء ذلك في سياق لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة منخفضة الكربون بشركة “بي بي” البريطانية، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026”.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بويليام لين في مصر، مُعرباً عن تقديره للشراكة الاستراتيجية مع شركة «بي بي»، وتطلعه لضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد ويليام لين، التزام الشركة بتعزيز وتوسيع آفاق التعاون مع الحكومة المصرية، مستفيدة من تواجدها القوي على المستويين المحلي والإقليمي.

كما أعرب عن تقدير الشركة لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم أنشطة الشركة، لا سيما ما يتعلق بانتظام سداد مستحقاتها، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

محفظة أعمال الشركة في مصر تضم 14 منطقة امتياز في البحر المتوسط

وخلال اللقاء، استعرض نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة منخفضة الكربون بشركة “بي بي” محفظة أعمال الشركة في مصر، والتي تتضمن المشاركة في 14 منطقة امتياز في البحر المتوسط، بإجمالي 12 موقعاً في مرحلة التنمية والإنتاج، وموقعين في مرحلة الاستكشاف.

وفي سياق متصل، أعرب نائب الرئيس التنفيذي بالشركة عن تقدير الشركة للإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة في قطاع البترول والغاز، قائلاً: “إن هذه القرارات تتسم بالوضوح التام، وقد أسهمت في تحفيزنا على اتخاذ خطوات استثمارية مهمة”.

واختتم ويليام لين حديثه بتأكيد التزام شركة «بي بي» البريطانية بمواصلة ضخ الاستثمارات وتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية.

