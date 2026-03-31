نعرض لكم الان تفاصيل خبر أباتشي الأمريكية تستثمر 5 مليارات دولار بالصحراء الغربية خلال 5 سنوات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 07:06 مساءً - كشف جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية، أن إجمالي استثمارات الشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة منذ عام 2021 بلغ نحو 5 مليارات دولار في مناطق عملها بالصحراء الغربية.

كما أشار إلى بدء ضخ استثمارات جديدة في مناطق امتياز مُتاخمة، بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، في إطار التوسع المُستمر لاستثمارات شركة أباتشي.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء ستيفن ريني رئيس الشركة، وجريج ماكدانييل نائب الرئيس الأول للأصول الدولية بالشركة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بوفد شركة أباتشي برئاسة جون كريستمان، في إطار مُشاركتهم في أعمال مؤتمر ومعرض “إيجيبس 2026″، مُثنيًا على أعمال الشركة في مصر، والعلاقات التاريخية المُشتركة والممتدة، ومؤكداً على أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول المصري والشركة، خاصة في ظل خطط التوسع الطموحة للشركة في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز والبترول، إلى جانب تحسين كفاءة الحقول القائمة بمناطق الصحراء الغربية.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حرص الدولة المصرية على تذليل أي تحديات تواجه عمل الشركة في مصر، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المُتاحة.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد استعراضاً ومُتابعة لأنشطة شركة “أباتشي” في مصر، وخططها لتوسيع وزيادة حجم أعمالها بمصر، استمرارًا للتعاون المُثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وتحقيقًا للاستغلال الأمثل لموارد مصر بقطاع الطاقة.

وأوضح المُتحدث الرسمي، أن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أكد خلال اللقاء أن شركة “أباتشي” هي أكبر مستثمر أمريكي في مصر، مُشيداً بما تبذله الشركة من جهود للتوسع في أنشطتها الاستكشافية في مجالي الزيت والغاز على نطاق واسع بالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية.

وأكد وزير البترول أن زيادة إنتاج شركة خالدة من الغاز والزيت الخام فى ظل البيئة الاستثمارية الجاذبة فى مصر يمثل قصة نجاح متميزة تفتح آفاقاً جديدة لاستكشاف موارد وإمكانات أكبر للغاز والبترول في مناطق الصحراء الغربية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أعرب عن تطلعه لقيام الشركة بمُواصلة النمو والتوسع في مصر فى مناطق عمل جديدة وتنفيذ خططها المستقبلية، في ظل توافر العديد من الفرص لتحقيق اكتشافات جديدة، مؤكداً التزام الدولة المصرية بسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز خلال الشهور القليلة القادمة.

