نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين: موسكو ستساعد القاهرة في إمدادات الحبوب من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 07:06 مساءً - _ قال الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين اليوم الخميس، ‌إن روسيا ستساعد مصر في توفير ​إمدادات الحبوب.

وأضاف بوتين ​في الكرملين: “مصر شريكتنا، وفي ⁠هذا الصدد، أود ​أن أقول إننا ​حققنا العام الماضي نتائج جيدة في القطاع الزراعي، مع ​محصول وفير، ​ولا نواجه أي مشاكل في ‌الإمدادات، ⁠ولا نتوقع أن نواجه أي مشاكل في المستقبل”.

وأوضح بوتين، ​الذي يستضيف ​وزير ⁠الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي، ​أن روسيا ​ومصر ⁠ربما يناقشان أيضا خطط إنشاء مركز ⁠للحبوب ​والطاقة في ​مصر.

